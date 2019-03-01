Уразов: аномальное тепло не повлияет на количество снега на объектах Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Аномально теплая погода, установившаяся в Красноярске, не повлияет на количество снега и не помешает проведению Универсиады-2019. Такое мнение высказал руководитель дирекции Универсиады Максим Уразов на пресс-конференции перед стартом Всемирных студенческих игр.

В настоящее время в Красноярске установилась теплая весенняя погода, три градуса тепла. Ко вторнику столбик термометра может подняться до плюс семи.

"Погода хорошая, солнце яркое, на объектах много снега, они оснащены специальными системами оснежения, - заверил Уразов. - Мы не переживаем за количество снега. Более того, солнце и снег - это отличное эмоции. У болельщиков будет возможность одеть солнечные очки, расстегнуть куртки и болеть за спортсменов".

Официальная церемония открытия Универсиады в Красноярске пройдет 2 марта, соревнования продлятся до 12 марта.