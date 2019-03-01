Усс: Универсиада вывела Красноярск в лидеры по привлечению жителей к устройству города

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Подготовка к Универсиаде-2019 позволила Красноярску выйти в лидеры по привлечению жителей к развитию городской инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Мы благодарны Сочи, Казани, Москве, они не просто делились своим опытом, своими советами, многие специалисты и организаторы не раз бывали у нас за время подготовки к Студенческим играм и сейчас заняты в операционном процессе. Но благоустроительные работы - на 95 процентов дело рук самих красноярцев. Универсиада - это не просто спортивное событие, это по масштабам событие всестороннего мотивирующего плана", - заявил Усс.

"Я надеюсь, мы справились. Думаю, чтобы добиваться результатов и достигать цели, люди должны рассматривать работу не как подготовку к чему-то, а как вызов, как творческую задачу. У Экзюпери есть такое выражение - хочешь построить корабль, не обязательно самому разрабатывать чертежи, важно заразить людей страстью к бесконечному морю, и они сами построят корабль. Уверен, идея Универсиады заразила красноярцев, и город вышел в лидеры по участию горожан в благоустройстве города", - отметил Усс.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.