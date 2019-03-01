Тренер сборной Австрии по лыжным гонкам уволится после допинг-скандала на ЧМ

"Я увидел доказательства употребления допинга. Это означает, что для меня история с лыжными гонками в Австрии окончена. Чемпионат мира завершится в воскресенье, и я поеду домой в [австрийский город] Рамзау", - заявил тренер. Он осудил незаконные действия австрийских спортсменов и заявил, что решение покинуть сборную далось ему легко.

ТАСС, 1 марта. Норвежец Тронн Нистад покинет пост тренера сборной Австрии после выявления случаев употребления кровяного допинга лыжниками национальной команды Максом Хауке и Домиником Бальдауфом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Об этом Нистад рассказал в интервью норвежской газете Verdens Gang .

"Когда люди шутят с такими вещами, у меня отпадает всякое желание дальше работать с австрийской федерацией", - добавил Нистад.

Окончательное решение покинуть сборную норвежец принял после просмотра видео, на котором полиция поймала Хауке с поличным во время введения препарата. Нистад рассказал, что данный ролик стал для него "шоком".

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде и задержание девять человек, среди которых два лыжника сборной Австрии, два - Эстонии и один - Казахстана. В Австрии также были взяты под стражу два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков задержаны на территории Германии.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в Зефельде с 20 февраля по 3 марта.