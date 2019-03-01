Подписан контракт на проведение летней Универсиады - 2021 в китайском городе Чэнду

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) и власти китайского города Чэнду подписали контракт на проведение летней Универсиады 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба FISU.

Китайский город был единственным претендентом на проведение Студенческих игр.

"Чэнду - это город с богатой историей и большим будущим, - сказал президент FISU Олег Матыцин. -- Мы очень рады тому, что станем частью этого места, и лучшие спортсмены со всего мира смогут приехать в столицу Сычуани. Уверены, что Универсиада в Чэнду станет исключительным событием и положительно повлияет и на участников, и на город".

Летние и зимние Студенческие игры проходят раз в два года. Универсиада 2021 года будет проходить с 8 по 19 августа. Летние Универсиады проводятся с 1959 года. Грядущим летом в итальянском Неаполе она пройдет в 30-й раз.

Зимняя Универсиада - 2019 пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.