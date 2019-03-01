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Зимний ЧЕ по легкой атлетике-2019

Толкатель ядра Афонин не сумел выйти в финальную часть ЧЕ в Глазго

Для выхода в финальную часть россиянину не хватило одного сантиметра

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта /ТАСС/. Российский толкатель ядра Максим Афонин не сумел квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Глазго.

27-летний спортсмен показал результат 20,30 метра и занял девятое место в квалификации. Для выхода в финальную часть россиянину не хватило одного сантиметра.

Афонин - чемпион России 2016 года, трехкратный чемпион страны в помещении.

В соревнованиях принимают участие 637 спортсменов из 49 стран, среди них 11 россиян, имеющих нейтральный статус.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении продлится до 3 марта.

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Зимний ЧЕ по легкой атлетике-2019
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