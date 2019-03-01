Определены российские лыжницы для участия в гонке на 30 км на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 1 марта. /ТАСС/. Российские лыжницы Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская и Елена Соболева выступят в гонке на 30 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Гонка пройдет 2 марта, она закроет соревновательную программу женщин в лыжных гонках на чемпионате мира.

Российские спортсмены на турнире завоевали шесть медалей (три серебряные и три бронзовые). Мировое первенство завершится 3 марта мужской гонкой на 50 км свободным стилем.