Чемпион мира по дзюдо Ан Ба Ул дисквалифицирован на 6 месяцев за фальсификацию документов

ТАСС, 1 марта. Чемпион мира по дзюдо южнокореец Ан Ба Ул дисквалифицирован на шесть месяцев за фальсификацию документов для выполнения общественных работ. Об этом сообщает Inside the Games.

Спортсмен взамен обязательной военной службы должен был заниматься общественными работами, связанными со спортом. Сообщается, что 24-летний дзюдоист не стал выполнять обязательство и прибег к фальсификации документов. Таким образом, спортсмен пропустит чемпионат мира, который пройдет в Токио в августе.

Согласно законам Южной Кореи, все мужчины в возрасте до 28 лет обязаны пройти военную службу сроком два года. Спортсмены, завоевавшие медали Олимпиады или Азиатских игр, освобождаются от службы и должны в течение 34 месяцев потратить 544 часа на общественные работы.

В 2015 году Ан Ба Ул стал победителем чемпионата мира в весовой категории до 66 кг в Астане. В 2018 году он стал первым на Азиатских играх в Джакарте. Также он является серебряным призером Олимпийских игр - 2016 в бразильском Рио-де-Жанейро.