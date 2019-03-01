Бегун Николаев объяснил невыход в финал ЧЕ потерей сил перед финишем

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Егор Николаев, не сумевший выйти в финал чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в беге на 3000 метров, считает, что неудача была следствием потери сил незадолго до финиша. Об этом Николаев сообщил ТАСС.

Российский бегун занял в квалификации 19-е место с результатом 8 минут 00,7 секунды.

"Пока затрудняюсь точно ответить, почему у меня не получилось, - признался Николаев. - Бежал я в принципе нормально, все контролировал. Но ближе к финишу, когда скорость возросла, у меня не было сил добавить. А нужно было просто терпеть и держаться за лидерами".

"Не буду говорить, что у меня сейчас какой-то спад формы. Наоборот, идет подъем. К чемпионату России не успели подвестись, думали, что здесь будет все нормально, тем более, что вчера на тренировке было все хорошо", - заключил спортсмен.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 3 марта. В соревнованиях принимают участие 637 спортсменов из 49 стран, среди них 11 россиян, имеющих нейтральный статус.