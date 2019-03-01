Тесный манеж и отсутствие личного тренера помешали прыгуну Иванюку выйти в финал ЧЕ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер летнего европейского первенства 2018 года в прыжках в высоту Илья Иванюк связывает свое неудачное выступление на зимнем чемпионате Европы в Глазго с отсутствием на трибуне личного тренера и теснотой арены, где проходит турнир. Об этом Иванюк сообщил ТАСС.

В квалификации Иванюк занял девятое место с результатом 2,25 м, показанным в третьей попытке. В финал турнира вышли восемь сильнейших.

"Как оказалось, в финал можно было выходить и с высоты 2,25 м, но взять ее нужно было не в третьей попытке, - заметил Иванюк, выступавший в нейтральном статусе. - Но я немного начудил с разбегом в первых двух и сумел собраться только к третьей. Нужно было брать и 2,28 м, но я почему-то рассчитывал, что могу выйти в финал и с 2,25 м".

"Пригодилась бы мне сегодня помощь тренера? Я думаю, что присутствие здесь личного наставника Александра Мухина мне бы точно не помешало, он бы мне подсказал что не так. Мы собирались вместе с ним ехать в Глазго, но у нашей Смоленской области не нашлось денег, чтобы командировать его сюда", - сказал собеседник ТАСС.

Иванюк также заметил, что арена, где проходил турнир, слишком мала для соревнований такого уровня. "Практически всем ребятам разбег был слишком короток, мне приходилось разбегаться от щита у шестой дорожки, где под ногами были какие-то кабели и провода. Но этот момент был не особо критичен для меня", - подчеркнул спортсмен.

"Но с другой проблемой, вызванной теснотой манежа, я столкнулся в третьей попытке на 2,28 м. Сектора А и В расположены параллельно, и иногда траектории разбегов прыгающих одновременно спортсменов пересекались. Мне на третьей попытке на 2,28 м помешал мой соперник англичанин, хотя в этом сезоне я очень часто исправлял положение именно в заключительной попытке", - заключил Иванюк.