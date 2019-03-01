"Анжи" обыграл "Оренбург" в первом матче РПЛ после зимней паузы

ТАСС, 1 марта. Футболисты махачкалинского "Анжи" со счетом 1:0 обыграли "Оренбург" в выездном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил полузащитник гостей Владислав Кулик. На 56-й минуте игры полузащитник оренбуржцев Михаил Сиваков был удален с поля за вторую желтую карточку.
Этот матч стал первым в рамках РПЛ после зимней паузы.
В турнирной таблице "Анжи" занимает 13-е место с 18 очками в активе. "Оренбург" набрал 22 балла и идет 10-м.
В следующем туре "Анжи" 10 марта примет московский "Локомотив". "Оренбург" днем позднее проведет выездной матч с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|11
|1
|5
|27-17
|34
|2
|Краснодар
|17
|10
|3
|4
|31-13
|33
|3
|ЦСКА
|17
|8
|6
|3
|23-8
|30
|4
|Спартак
|17
|8
|4
|5
|22-17
|28
|5
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|23-17
|28
|6
|Рубин
|17
|5
|10
|2
|17-14
|25
|7
|Ростов
|17
|6
|6
|5
|14-11
|24
|8
|Ахмат
|17
|6
|5
|6
|15-17
|23
|9
|Урал
|17
|6
|4
|7
|18-28
|22
|10
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|11
|Арсенал
|17
|5
|5
|7
|23-25
|20
|12
|Динамо
|17
|4
|8
|5
|16-13
|20
|13
|Анжи
|18
|5
|3
|10
|10-25
|18
|14
|Крылья Советов
|16
|5
|2
|9
|10-22
|17
|15
|Уфа
|17
|3
|7
|7
|12-18
|16
|16
|Енисей
|17
|2
|4
|11
|11-28
|10