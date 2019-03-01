"Анжи" обыграл "Оренбург" в первом матче РПЛ после зимней паузы

ТАСС, 1 марта. Футболисты махачкалинского "Анжи" со счетом 1:0 обыграли "Оренбург" в выездном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил полузащитник гостей Владислав Кулик. На 56-й минуте игры полузащитник оренбуржцев Михаил Сиваков был удален с поля за вторую желтую карточку.

Этот матч стал первым в рамках РПЛ после зимней паузы.

В турнирной таблице "Анжи" занимает 13-е место с 18 очками в активе. "Оренбург" набрал 22 балла и идет 10-м.

В следующем туре "Анжи" 10 марта примет московский "Локомотив". "Оренбург" днем позднее проведет выездной матч с "Краснодаром".