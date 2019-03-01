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Футбол в России

"Анжи" обыграл "Оренбург" в первом матче РПЛ после зимней паузы

Единственный мяч на 59-й минуте забил Владислав Кулик
Болельщики "Анжи" Сергей Расулов/ТАСС/NewsTeam
Описание
Болельщики "Анжи"
© Сергей Расулов/ТАСС/NewsTeam

ТАСС, 1 марта. Футболисты махачкалинского "Анжи" со счетом 1:0 обыграли "Оренбург" в выездном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил полузащитник гостей Владислав Кулик. На 56-й минуте игры полузащитник оренбуржцев Михаил Сиваков был удален с поля за вторую желтую карточку.

Этот матч стал первым в рамках РПЛ после зимней паузы.

В турнирной таблице "Анжи" занимает 13-е место с 18 очками в активе. "Оренбург" набрал 22 балла и идет 10-м.

В следующем туре "Анжи" 10 марта примет московский "Локомотив". "Оренбург" днем позднее проведет выездной матч с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17111527-1734
2Краснодар17103431-1333
3ЦСКА1786323-830
4Спартак1784522-1728
5Локомотив1784523-1728
6Рубин17510217-1425
7Ростов1766514-1124
8Ахмат1765615-1723
9Урал1764718-2822
10Оренбург1764717-1622
11Арсенал1755723-2520
12Динамо1748516-1320
13Анжи18531010-2518
14Крылья Советов1652910-2217
15Уфа1737712-1816
16Енисей17241111-2810
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