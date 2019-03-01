УЕФА закрыл дело в отношении "Челси" по итогам матча Лиги Европы с "Види"

ТАСС, 1 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) закрыл дело в отношении болельщиков английского "Челси" по итогам матча группового этапа Лиги Европы с венгерским "Види". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство AP.

Матч состоялся 13 декабря в Будапеште и завершился вничью со счетом 2:2. Дело в отношении клуба из Лондона было открыто по причине антисемитских кричалок со стороны болельщиков.

По итогам группового этапа Лиги Европы "Челси" занял первое место в турнирной таблице группы L с 16 очками в активе и вышел в плей-офф. "Види" набрал семь очков и занял третье место, выбыв из розыгрыша турнира.

В 1/16 финала турнира "Челси" по сумме двух матчей обыграл шведский "Мальме" (2:1, 3:0). Соперником англичан по 1/8 финала стало киевское "Динамо". Первый матч состоится 7 марта в Лондоне, ответный - 14 марта в Киеве.