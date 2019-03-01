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СМИ: футболист "Манчестер Сити" Марез может перейти в "Ювентус"

По данным источника, итальянский клуб готов включить в сделку Дугласа Косту

ТАСС, 1 марта. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" алжирец Рияд Марез может продолжить карьеру в итальянском "Ювентусе". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По данным источника, итальянский клуб готов включить в сделку бразильского полузащитника Дугласа Косту.

Марез перешел в "Манчестер Сити" 11 июля прошлого года из "Лестера". Контракт 27-летнего игрока с клубом рассчитан на пять лет, а сумма трансфера, по информации СМИ, составила 60 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

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