"Салават Юлаев" обыграл "Металлург" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 1 марта. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 5:1 в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Линус Умарк (3-я минута), Теему Хартикайнен (4), Александр Кадейкин (4), Максим Рыбин (13) и Йоонас Кемппайнен (20), у проигравших отличился Дмитрий Зайцев (58). Уфимцы выиграли первый период со счетом 5:0. После третьей пропущенной шайбы голкипер магнитогорского клуба Василий Кошечкин был заменен на запасного вратаря Артема Загидулина.

Хартикайнен повторил рекорд "Салавата Юлаева" по количеству матчей в КХЛ. В активе 28-летнего форварда 380 матчей, столько же было у защитника Кирилла Кольцова.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Салавата Юлаева". Следующий матч пройдет 3 марта в Уфе. Команды в шестой раз встречаются в серии плей-офф КХЛ, трижды серию выигрывал клуб из Магнитогорска (2014, 2015, 2016), две победы на счету "Салавата Юлаева" (2011, 2013).