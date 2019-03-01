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ВФЛА отправила в IAAF 204 заявки от легкоатлетов на получение нейтрального статуса

Всего ВФЛА приняла к рассмотрению от спортсменов 231 заявку

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла к рассмотрению от спортсменов 231 заявку на получение нейтрального статуса, из которых 204 уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

ВФЛА 19 декабря получила от IAAF регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени IAAF определилась с 63 российскими легкоатлетами, кто в 2019 году имеет право выступать на международных стартах. В их числе - лидеры сборной России: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и т. д.

"По состоянию на вечер 1 марта к нам поступили заявки от 231 легкоатлета, 204 из них уже отправлены в IAAF", - заметила Юхарева.

В соответствии с регламентом, IAAF не будет рассматривать индивидуальные заявки спортсменов, если они не сопровождаются официальным письмом от ВФЛА с указанием любой необходимой информации, которую федерация имеет на заявителя. В документе также должно быть указано, согласна ли ВФЛА с тем, что заявитель соответствует всем необходимым требованиям, и поддерживает ли она данную заявку.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, не первый год проживающая в США.

IAAF в конце января выступила с заявлением, в котором говорится о том, что ВФЛА не может быть восстановлена в своих правах на мартовском заседании совета из-за невозможности выполнения к этому времени одного из критериев. Следовательно, до следующего совета IAAF, который пройдет летом, российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии статуса нейтрального спортсмена.

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