Оргкомитет: этап Кубка мира по горным лыжам в Сочи хорошо организован в плане логистики

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Представитель оргкомитета этапа Кубка мира по горнолыжному спорту, который стартует 2 марта в Сочи, высоко оценил уровень организации соревнований с точки зрения логистики. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин стартует 2 марта в горнолыжном комплексе "Роза Хутор" в Сочи. Соревнования в скоростном спуске, которые планировались в субботу, отменены из-за сильного снегопада. По решению Международной федерации лыжного спорта (FIS), соревнования в скоростном спуске будет заменены вторым стартом в супергиганте, компенсирующим несостоявшийся январский этап в Австрии.

"С точки зрения логистики соревнования организованы на высоком уровне. Для спортсменов были организованы чартеры, предоставлен трансфер до отеля, курсируют шаттлы от отеля до финишной зоны. Организовано проживание в отелях системы Ski Inn (4 звезды) - добраться до места проведения соревнований от отеля можно на лыжах. Количество участников соответствует другим этапам Кубка мира", - сказал представитель оргкомитета.

Собеседник агентства добавил, что из ожидаемых спортсменок топ-уровня на соревнования не прилетели три, одна из которых по причине травмы. Представитель оргкомитета также высоко оценил уровень сервиса для прессы. "Также организован [сервис] в соответствии с лучшими мировыми стандартами: оборудованный пресс-центр, зона интервью, шаттл от официальных отелей до пресс-центра", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на соревнования прибудут более 60 участниц из почти 20 стран мира. Планируется, что российскую команду представят Александра Прокопьева и Юлия Плешкова.