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НХЛ

Марк Кроуфорд назначен и. о. главного тренера клуба НХЛ "Оттава"

Ги Буше был уволен со своего поста

ТАСС, 1 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" объявил о назначении Марка Кроуфорда на пост исполняющего обязанности главного тренера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

На этой должности 58-летний канадский специалист сменил Ги Буше. Сообщается, что руководство "Оттавы" приняло решение расстаться с Буше после серии из шести поражений в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ подряд.

"Оттава" в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрала 49 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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