Хоккеист "Тампы" Кучеров признан первой звездой февраля в НХЛ

ТАСС, 1 марта. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В 15 матчах февраля Кучеров набрал 25 очков (8 голов + 17 результативных передач). Форвард продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав в 65 играх 104 очка (30+74). "Тампа" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 65 матчах 102 очка.