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НХЛ

Хоккеист "Тампы" Кучеров признан первой звездой февраля в НХЛ

Третьей звездой стал еще один российский форвард Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса"
Никита Кучеров AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 1 марта. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В 15 матчах февраля Кучеров набрал 25 очков (8 голов + 17 результативных передач). Форвард продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав в 65 играх 104 очка (30+74). "Тампа" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 65 матчах 102 очка.

Второй звездой прошедшего месяца признан нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, в 13 матчах набравший 23 очка (11+12).

Третьей звездой стал еще один россиянин, форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, который в 14 встречах февраля набрал 22 очка (10+12).

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