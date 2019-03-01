Хоккеист "Тампы" Кучеров признан первой звездой февраля в НХЛ

ТАСС, 1 марта. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой февраля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В 15 матчах февраля Кучеров набрал 25 очков (8 голов + 17 результативных передач). Форвард продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав в 65 играх 104 очка (30+74). "Тампа" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 65 матчах 102 очка.
Your Three Stars of the Month:— NHL (@NHL) 1 марта 2019 г.
⭐ @86Kucherov : 8-17—25 in 15 GP
⭐⭐ @88PKane: 11-12—23 in 13 GP
⭐⭐⭐ @tara9191: 10-12—22 in 14 GP pic.twitter.com/n687RaVGdU
Второй звездой прошедшего месяца признан нападающий "Чикаго" Патрик Кейн, в 13 матчах набравший 23 очка (11+12).
Третьей звездой стал еще один россиянин, форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, который в 14 встречах февраля набрал 22 очка (10+12).