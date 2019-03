Хоккеист "Тампы" Кучеров признан первой звездой февраля в НХЛ

Your Three Stars of the Month:

⭐ @86Kucherov : 8-17—25 in 15 GP

⭐⭐ @88PKane: 11-12—23 in 13 GP

⭐⭐⭐ @tara9191: 10-12—22 in 14 GP pic.twitter.com/n687RaVGdU