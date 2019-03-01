"Авангард" повел со счетом 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Ак Барсом"

ТАСС, 1 марта. Омский "Авангард" одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 4:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Зернов (20-я, 36-я минуты), Кирилл Семенов (42) и Семен Кошелев (47), у проигравших отличился Роб Клинкхаммер (16).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Авангарда". В предыдущих двух матчах "Авангард" забросил в ворота соперника по шесть шайб (6:3, 6:0).

Команды в четвертый раз встречаются в плей-офф КХЛ, все три предыдущие серии выигрывал клуб из Казани, являющийся действующим обладателем Кубка Гагарина.

Четвертый матч серии пройдет 3 марта в Казани.