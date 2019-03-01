Баташова стала первой на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Египте

ТАСС, 1 марта. Россиянка Ульяна Баташова одержала победу на этапе Кубка мира по современному пятиборью. Соревнования прошли в Каире.

По итогам выступлений 24-летняя россиянка набрала 1358 баллов. Второе место заняла представительница Ирландии Наталия Койл (1347), третье - венгерка Шарольта Ковач (1341). Другая россиянка Гульназ Губайдуллина заняла восьмое место (1321), Аделина Ибатуллина - 15-е (1299), Ксения Фральцова - 27-е (1250).

Баташова выступает за взрослую сборную России по современному пятиборью с 2017 года. В 2018 году впервые в карьере она заняла призовое место на этапах Кубка мира, став второй на соревнованиях в Каире. В том же году спортсменка стала чемпионкой России.

Этап Кубка мира в Египте является первым в сезоне. Следующий этап пройдет с 10 по 14 апреля в Софии.