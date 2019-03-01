"Локомотив" уступил "Браге" и сыграет за седьмое место клубного ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" уступил португальской "Браге" со счетом 6:7 в заключительном матче группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в Москве.

В составе российского клуба отличились Никита Сафронов (1-я минута), Виктор Крышанов (9, 33), Николай Крышанов (12, 21) и Леон Льоренц (26). У португальцев голы забивали Бернардо Мартинс (1, 13), Джордан Сантос (8), Бруно Шавьер (25), Леонардо Мартинс (27), Пинто Бокинья (30) и Фелипе Дуарте (35).

В другом матче группы В итальянская "Катания" победила испанский "Леванте" (9:5). По окончании группового этапа "Локомотив" набрал 2 очка и занял последнюю строчку турнирной таблицы группы В, которая дает право столичному клубу встретиться с белорусским БАТЭ в матче за седьмое место турнира. Первое место заняла "Брага" (8) и встретится с бразильским "Фламенго" в полуфинале чемпионата, во втором полуфинале "Катания" (3) сыграет с московским "Спартаком", "Леванте" (3) встретится с португальским "Спортингом" в матче за пятое место. Все четыре матча состоятся 2 марта.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта. Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, а также впервые матчи турнира проходят в закрытом помещении.