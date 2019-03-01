"Сочи" сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Локомотивом"

ТАСС, 1 марта. "Сочи" в овертайме одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Шон Коллинз (29-я минута) и Андрей Алтыбармакян (54, 62). У проигравших отличились Степан Санников (17) и Стаффан Кронвалль (34).

Эта игра стала второй в данной серии, завершившейся в овертайме. В первом матче серии победа осталась за "Локомотивом" - 4:3.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Локомотива". Команды впервые встречаются в плей-офф КХЛ. Клуб из Сочи в четвертый раз участвует в плей-офф и ни разу не выходил в следующий раунд турнира. "Локомотив" выходил в плей-офф девять раз, лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2008/09, где она уступила казанскому "Ак Барсу" (3-4).

Следующий матч серии пройдет 3 марта в Сочи.