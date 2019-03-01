"Йокерит" сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским "Динамо"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Хельсинкский "Йокерит" в овертайме одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пекка Йормакка (33-я минута) и Сакари Маннинен (56, 66). E проигравших отличились Владимир Брюквин (30) и Иван Игумнов (36).

Вратарь "Динамо" Иван Бочаров провел свой первый матч в плей-офф КХЛ.

"Йокерит" прервал серию из 13 поражений в матчах с московским "Динамо". Предыдущая победа хельсинкского клуба случилась 17 сентября 2015 года на домашней площадке (2:1).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Динамо". "Йокерит" и "Динамо" ранее никогда не встречались в плей-офф. Третий матч серии пройдет 3 марта в Москве.