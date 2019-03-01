"Барселона" выйдет на матч чемпионата Испании с "Реалом" в ретро-форме

ТАСС, 1 марта. Футболисты "Барселоны" выйдут на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" в ретро-форме. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 2 марта. По данным источника, футболисты каталонской команды выйдут на игру в комплекте формы сезона-1998/99.

В ночь на четверг "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вышла в финал турнира, одержав итоговую победу с общим счетом 4:1. Каталонцы установили рекорд Кубка Испании, выйдя в финал в шестой раз подряд. В финале, который состоится в Севилье 25 мая, "Барселона" сыграет с "Валенсией".

После 25 туров чемпионата Испании "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице с 57 очками в активе. "Реал" набрал 48 очков и идет третьим, на два балла отставая от занимающего второе место мадридского "Атлетико".