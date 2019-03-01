Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье стартует в Калгари

ТАСС, 2 марта. Канадский Калгари 2 и 3 марта примет мировое первенство по конькобежному спорту в классическом многоборье. В соревнованиях примут участие 58 спортсменов из 17 стран.

Чемпионат мира пройдет на арене Olympic Oval в Калгари, рассчитанном на 4000 зрителей. Город уже принимал мужское мировое первенство в 1992 году, женское - в 1990-м, а после объединения чемпионатов (1996) в Калгари состоялись еще три первенства (2006, 2011, 2015). Россиянам Павлу Кулижникову (дистанция 500 м; 34,00 секунды) и Денис Юскову (1500 м; 1.41,33) принадлежат рекорды катка, а женская сборная в составе Елизаветы Казелиной, Ангелины Голиковой и Ольги Фаткулиной установила мировой рекорд в командном спринте - 1 минута 24,84 секунды.

Мужскую команду России представят бронзовые призеры чемпионата мира на отдельных дистанциях - 2019 в командной гонке Данила Семериков и Сергей Трофимов. На том же турнире, который проходил с 7 по 10 февраля в немецком Инцелле, Семериков взял первую индивидуальную медаль в своей карьере - бронзу на дистанции 10 000 м.

Женскую сборную представят Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова и Наталья Воронина. Казелина, Лаленкова и Воронина являются бронзовыми призерами чемпионата мира в Инцелле в командной гонке. Также Казелина заняла третье место в масс-старте, а Воронина - на дистанциях 3000 м и 5000 м.

На прошлом чемпионате мира в классическом многоборье сборная России медалей не завоевала. В первый день нынешнего турнира пройдут гонки на 500 м среди женщин и среди мужчин, а также женский забег на 3000 м. В воскресенье будут разыграны медали на дистанциях 1500 м и 5000 м среди мужчин и женщин, а завершит турнир мужская гонка на 10 000 м.