ЦСКА обыграл "Олимпиакос" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 2 марта. Баскетболисты российского ЦСКА со счетом 97:81 обыграли греческий "Олимпиакос" в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал форвард греческого клуба Зак Ледей (21 очко). Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в Евролиге.

В турнирной таблице армейцы занимают второе место с 19 победами и пятью поражениями. Российский клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф.

ЦСКА в 15 из 16 предыдущих сезонов Евролиги играл в "Финале четырех" турнира. Армейцы являются семикратными победителями розыгрыша, ранее турнир называлась Кубком европейских чемпионов.

В следующем туре армейцы примут "Олимпию Милан", "Олимпиакос" проведет гостевой матч против черногорского клуба "Будочность". Обе встречи состоятся 8 марта.