Бегунья Миллер не вышла в финал ЧЕ в Глазго, но осталась довольна своим выступлением

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Полина Миллер, установившая очередной личный рекорд в полуфинальном забеге на дистанции 400 метров на чемпионате Европы в помещении, но не отобравшаяся в финал, довольна своим выступлением в Глазго. Об этом Миллер сообщила ТАСС.

В полуфинале Миллер пробежала 400 м за 52,46 секунды, предыдущий личный рекорд был установлен в первом квалификационном раунде в пятницу утром (53,06).

"Я думала, что смогу войти в первую двойку и выйти в финал, потому что лидировала весь свой забег, - заметила Миллер. - Но когда вышла на финишную прямую, меня обогнали две девочки, бежавшие позади. Обычно я чувствую, когда меня преследуют, а тут ничего подобного не случилось. Возможно, я не услышала их дыхания из-за шума трибун".

После утреннего квалификационного забега, в котором Миллер победила с личным рекордом, сама спортсменка призналась, что ставит перед собой задачу на этом турнире выбежать из 53 секунд.

"Я вообще не ожидала от себя такого, что смогу еще раз так улучшить свой результат, - продолжила Миллер. - Тренер говорила, что я могу пробежать за 52,50-52,60".

"Мне впервые в жизни пришлось бежать два квалификационных забега в один день - утром и вечером. Очень хотелось спать, и я вообще не ожидала, что смогу вечером выбежать из 53 секунд. Поэтому я довольна тем, как выступила на чемпионате Европы, и считаю, что не заслуживаю слов укора за то, что не сумела пробиться в финал", - заключила спортсменка, выступавшая в Глазго в нейтральном статусе.