Прыгун с шестом Горохов не спал в ночь перед стартом на ЧЕ из-за проблем с инвентарем

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун с шестом Георгий Горохов, чей инвентарь немецкая авиакомпания Lufthansa не доставила вовремя из Москвы в Глазго, в ночь перед стартом на чемпионате Европы не смог уснуть из-за сложившегося положения. Об этом Горохов сообщил ТАСС.

Проблемы с доставкой багажа на место назначения, возникшие у российского прыгуна Георгия Горохова во время перелета на чемпионат Европы в Глазго самолетами немецкой авиакомпании Lufthansa, едва не оставили спортсмена без шестов на главном старте зимнего сезона. Инвентарь к спортсмену прибыл уже в день старта за несколько минут до начала последней разминки.

"Из-за того, что мои шесты где-то затерялись в дороге, я не спал всю ночь и думал о произошедшем. Уже договорился с греком и поляком, что они мне одолжат свои шесты", - отметил Горохов.

В квалификации спортсмен, выступавший в нейтральном статусе, сумел повторить свой личный рекорд (5,70 м) и пробиться в финал, который состоится вечером 2 марта.

"Предполагал ли, что после так нервотрепки смогу повторить личный рекорд? Я о результате никогда не думаю, мне важно технически правильно исполнить прыжок. Сейчас с этим бывают проблемы, потому что два года назад поменял стиль исполнения прыжка. Это переучивание до сегодняшнего дня не давало результата, но здесь я очень чисто прыгнул", - добавил Горохов.

Зимний чемпионат Европы в Глазго завершится 3 марта.