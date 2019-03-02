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НБА

СМИ: баскетболист По Газоль стал свободным агентом

Одним из главных претендентов на баскетболиста является "Милуоки"

ТАСС, 2 марта. Испанский баскетболист По Газоль покинул клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио" и стал свободным агентом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

Сообщается, что 38-летний испанец разорвал контракт, чтобы стать доступным для команд, которые попадут в плей-офф.

"Газоль - исключительный человек и абсолютный профессионал. Мы благодарны ему за вклад в команду", - сказал тренер "Сан-Антонио" Грегг Поповича.

Также отмечается, что одним из главных претендентов на баскетболиста является "Милуоки".

Газоль дважды становился чемпионом НБА, в составе национальной команды он дважды стал серебряным и один раз бронзовым призером Олимпийских игр, также на его счету победа на чемпионате мира.

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