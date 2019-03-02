СМИ: баскетболист Бледсо согласовал новый контракт с "Милуоки" на $70 млн

ТАСС, 2 марта..Американский разыгрывающий Эрик Бледсо и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки" договорились о продлении контракта. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано на четыре года с суммарной зарплатой в $70 млн.

В текущем сезоне Бледсо провел в составе "Милуоки" 60 игр, набирая в среднем 15,7 очка и делая 4,7 подбора за игру. В турнирной таблице Восточной конференции "Милуоки" идет на первой строчке, одержав в 62 матчах 48 побед.