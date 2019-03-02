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Супергигант на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи перенесен из-за снегопада

Накануне из-за тумана и сильного снегопада на этапе в Сочи были отменены соревнования по скоростному спуску

ТАСС, 2 марта. Соревнования по супергигантскому слалому на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин в Сочи перенесены с субботы на воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС).

В ночь с пятницы на субботу в Сочи начался снегопад, продолжавшийся до утра. Его сопровождали сильный ветер и метель. Согласно регламенту Международной федерации лыжного спорта (FIS), перед заездами должна состояться как минимум одна тренировка. Из-за невозможности подготовить к ней трассу принято решение перенести соревнования на воскресенье.

Накануне из-за тумана и сильного снегопада на этапе в Сочи были отменены соревнования по скоростному спуску. Организаторы решили заменить их второй гонкой в супергиганте, компенсирующей несостоявшийся январский этап в Австрии. В новых условиях ее проведение невозможно.

Соревнования по супергиганту пройдут на горнолыжном курорте "Роза Хутор". Ими завершится этап. Сообщается, что прогноз погоды на воскресенье благоприятный.

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