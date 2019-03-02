Павильон "Норникеля" открылся в парке Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Павильон компании "Норникель" открылся в парке Универсиады в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Всемирная зимняя Универсиады пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Парк начал свою работу 28 февраля, он занимает площадь перед Большим концертным залом и островом Татышев, соединенным с площадью вантовым мостом. "Норникель" является генеральным партнером Универсиады.

В павильоне компании в течение всей Универсиады будет действовать обширная развлекательная и образовательная программа, рассказывающая об истории спорта, мастер-классы по здоровому образу жизни, экологические уроки. Также гости павильона могут узнать о технологиях изготовлении металлов. Гостей павильона угощают сибирским травяным чаем.

"Наш павильон должен стать центром притяжения, потому что мы сюда вложили не только душу, но и свой инновационный взгляд на мир. Любой человек может прочувствовать самые разнообразные активности: ворк-шопы, концертные программы", - рассказал журналистам вице-президент, статс-секретарь компании "Норникель" Владислав Гасумянов.

Церемония открытия Студенческих игр пройдет 2 марта. На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.