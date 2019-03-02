Шведские хоккеисты воодушевлены вниманием красноярцев к ранним матчам Универсиады

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции воодушевлены вниманием красноярских болельщиков, которые приходят посмотреть матчи Универсиады даже ранним утром субботнего дня. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Эрик Лирвалл.

В субботу сборная Швеции проиграла швейцарцам (1:3) в своем первом матче на турнире.

"Я, конечно, слышал, что билетов на хоккей продано немало, - рассказал Лирвалл. - Но мы признательны красноярским болельщикам, которые пришли в выходной так рано посмотреть на нашу игру. Для нас самих игра в 8:30 утра - определенный челлендж".

Лирвалл сообщил, что в состав его сборной вошли таланты, которых специалисты отбирали по всей Швеции. "Все игроки нашей команды - студенты, все и учатся, и играют в хоккей. Конечно, мы внимательно отнеслись к тому, отпускают ли вузы своих студентов на турнир", - сказал Лирвалл.

Следующий матч шведы проведут со сборной Казахстана 4 марта.