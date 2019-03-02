{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Межуев: Универсиада в Красноярске может помочь популяризации бенди в России

Россиянки в первом матче на Универсиаде победили норвежек со счетом 4:0

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Четырнадцать хоккеисток - это все, что на сегодняшний день есть в российском студенческом бенди. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер женской сборной России по хоккею с мячом Александр Межуев.

"Мы сумели найти 14 полевых игроков, которые действительно являются студентами - это все, что есть сегодня в российском студенческом хоккее с мячом. На мой взгляд, в Швеции можно собрать как минимум две такие сборные. Надеюсь, что участие наших спортсменов в Универсиаде позволит популяризировать вид спорта в нашей стране", - сказал Межуев.

Россиянки в первом матче на Универсиаде победили норвежек со счетом 4:0.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Делегат FISU назвал кластер "Сопка" в Красноярске "большим наследием" Универсиады
Пер Орло Сундеквист отметил, что Всемирные студенческие игры являются значимым событием для спортивного сообщества
Читать полностью