Гасумянов: Универсиада изменила облик Красноярска

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Красноярск благодаря Всемирной зимней Универсиаде стал красивее и привлекательнее для туристов. Такое мнение журналистам высказал вице-президент, статс-секретарь компании "Норникель" Владислав Гасумянов.

Компания "Норникель" - генеральный партнер Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

"Красноярск серьезно изменился, стал намного привлекательнее, красивее. Мы как генпартнеры игр много сделали, чтобы город стал таким", - сообщил Гасумянов. Он добавил, что компания по соглашению с местными властями провела реконструкцию левобережной набережной, была создана художественная подсветка Коммунального моста и здания Енисейского речного пароходства.

Также компания разбила новый парк в пойме реки Базаиха и провела модернизацию до самых высоких международных стандартов горнолыжного комплекса "Бобровый лог". "Это все был наш вклад как генпартнера", - сказал Гасумянов.

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.