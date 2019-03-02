Зрители смогут смотреть керлинг на Универсиаде в наушниках с комментариями

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Зрители соревнований по керлингу на Универсиаде в Красноярске получат специальные наушники, в которых будет звучать голос профессионального комментатора. Об этом ТАСС сообщила технический делегат Международной федерации университетского спорта чемпионка Европы по керлингу Ольга Жаркова.

"На соревнованиях каждому зрителю дадут наушники, где можно будет услышать комментарии игры, - рассказала Жаркова. - Согласно правилам, во время матча должна быть полная тишина, и теперь у зрителей, которые еще не совсем хорошо разбираются в керлинге, появится возможность узнать наш вид спорта получше, будет интересно. Похожее ноу-хау использовалось когда-то на Играх в Ванкувере, с тех пор я подобного еще нигде не видела".

Соревнования по керлингу стартуют на Универсиаде 3 марта.