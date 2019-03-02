Более 100 подготовленных волонтеров "Норникеля" работают на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Более ста подготовленных волонтеров компании "Норникель" работают на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом рассказал журналистам старший вице-президент "Норникеля" Александр Грубман.

Компания "Норникель" - генеральный партнер Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

"У нас более 100 волонтеров, это сотрудники компании и члены их семей с территорий присутствия компании: Мурманск, Норильск, Мончегорск, Чита и Москва. Люди прошли обучение, работали на тестовых соревнованиях [Универсиады]", - сказал Грубман.

Он добавил, что в компании действует постоянная программа "Комбинат добра", в рамках которой волонтеры - сотрудники "Норникеля" реализовывают социальные и экологические проекты.

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.