Шлейхер и Тимошинина завоевали серебро в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии

ТАСС, 2 марта. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина стали вторыми в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки на этапе Мировой серии. Соревнования проходят в японской Сагамихаре.

Спортсмены показали результат 334,59 балла. Победили китайцы Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе (360,33), третье место заняли японцы и Минами Итахаси и Кадзуки Мураками (325,50).

В индивидуальных синхронных прыжках с трехметрового трамплина золото завоевал китаец Се Сыи (548,80), серебро выиграл его соотечественник Цао Юань (529,40), британец Джек Лоу стал бронзовым призером (469,25). Россиянин Евгений Кузнецов занял пятое место (429,55).

В соревнованиях женщин победила китаянка Чжан Цзяци с результатом 393,30 балла, второй стала канадка Меган Банфето (385,10), третье место заняла китаянка Жэнь Цянь (371,40).