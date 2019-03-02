РЖД вложили 3,7 млрд рублей в модернизацию ж/д инфраструктуры к Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) вложили в развитие железнодорожной инфраструктуры перед Универсиадой в Красноярске 3,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).

"К открытию Всемирной зимней Универсиады в Красноярске РЖД построено и модернизировано 28 объектов железнодорожной инфраструктуры. На эти цели направлено 3,7 млрд рублей", - сказано в сообщении.

На модернизированном железнодорожном вокзале Красноярска внедрены автоматизированная система информирования пассажиров, системы "Умный вокзал" и "Электронная очередь". Был открыт новый железнодорожный вокзал Абакана, который имеет статус резервного вокзала Всемирной зимней Универсиады. В черте Красноярска построено семь новых станций для электричек, обновлены 15 платформ и три малых вокзала на станциях Дивногорск, Енисей и Злобино.

Всемирная зимняя Универсиада проходит с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт- трек.