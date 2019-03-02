ЦСКА уступил "Арсеналу" и прервал беспроигрышную серию из 5 матчей в РПЛ

ТАСС, 2 марта. Тульский "Арсенал" победил ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Грозном.
Голы забили Лука Джорджевич (49-я минута) и Эванс Кангва (88). ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата России с 28 октября, когда уступил дома "Краснодару" (1:2), и прервал беспроигрышную серию из пяти матчей. Защитник Виктор Васин и полузащитник Алан Дзагоев не сыграли за армейцев в прошедшем матче из-за травм.
Матч прошел на "Ахмат-Арене" в Грозном. Игра была перенесена из Тулы по причине неготовности газона. Начало встречи было отложено из-за разрыва на сетке ворот туляков около штанги, сотрудники стадиона скрепляли разрыв в течение нескольких минут.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея 30 очков после 18 игр. "Арсенал" набрал 23 очка и поднялся на девятую позицию.
В следующем матче ЦСКА дома сыграет с казанским "Рубином" 9 марта, днем позже "Арсенал" на выезде проведет встречу с "Ростовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|12
|1
|5
|28-17
|37
|2
|Краснодар
|17
|10
|3
|4
|31-13
|33
|3
|ЦСКА
|18
|8
|6
|4
|23-10
|30
|4
|Спартак
|17
|8
|4
|5
|22-17
|28
|5
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|23-17
|28
|6
|Рубин
|17
|5
|10
|2
|17-14
|25
|7
|Ростов
|17
|6
|6
|5
|14-11
|24
|8
|Ахмат
|17
|6
|5
|6
|15-17
|23
|9
|Арсенал
|18
|6
|5
|7
|25-25
|23
|10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|18-29
|22
|11
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|12
|Динамо
|17
|4
|8
|5
|16-13
|20
|13
|Анжи
|18
|5
|3
|10
|10-25
|18
|14
|Крылья Советов
|16
|5
|2
|9
|10-22
|17
|15
|Уфа
|17
|3
|7
|7
|12-18
|16
|16
|Енисей
|17
|2
|4
|11
|11-28
|10