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Футбол в России

ЦСКА уступил "Арсеналу" и прервал беспроигрышную серию из 5 матчей в РПЛ

Армейцы проиграли в чемпионате впервые с 28 октября
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Тульский "Арсенал" победил ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Грозном.

Голы забили Лука Джорджевич (49-я минута) и Эванс Кангва (88). ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата России с 28 октября, когда уступил дома "Краснодару" (1:2), и прервал беспроигрышную серию из пяти матчей. Защитник Виктор Васин и полузащитник Алан Дзагоев не сыграли за армейцев в прошедшем матче из-за травм.

Матч прошел на "Ахмат-Арене" в Грозном. Игра была перенесена из Тулы по причине неготовности газона. Начало встречи было отложено из-за разрыва на сетке ворот туляков около штанги, сотрудники стадиона скрепляли разрыв в течение нескольких минут.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея 30 очков после 18 игр. "Арсенал" набрал 23 очка и поднялся на девятую позицию.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с казанским "Рубином" 9 марта, днем позже "Арсенал" на выезде проведет встречу с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18121528-1737
2Краснодар17103431-1333
3ЦСКА1886423-1030
4Спартак1784522-1728
5Локомотив1784523-1728
6Рубин17510217-1425
7Ростов1766514-1124
8Ахмат1765615-1723
9Арсенал1865725-2523
10Урал1864818-2922
11Оренбург1764717-1622
12Динамо1748516-1320
13Анжи18531010-2518
14Крылья Советов1652910-2217
15Уфа1737712-1816
16Енисей17241111-2810
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