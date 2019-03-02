ЦСКА уступил "Арсеналу" и прервал беспроигрышную серию из 5 матчей в РПЛ

ТАСС, 2 марта. Тульский "Арсенал" победил ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Грозном.

Голы забили Лука Джорджевич (49-я минута) и Эванс Кангва (88). ЦСКА потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата России с 28 октября, когда уступил дома "Краснодару" (1:2), и прервал беспроигрышную серию из пяти матчей. Защитник Виктор Васин и полузащитник Алан Дзагоев не сыграли за армейцев в прошедшем матче из-за травм.

Матч прошел на "Ахмат-Арене" в Грозном. Игра была перенесена из Тулы по причине неготовности газона. Начало встречи было отложено из-за разрыва на сетке ворот туляков около штанги, сотрудники стадиона скрепляли разрыв в течение нескольких минут.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея 30 очков после 18 игр. "Арсенал" набрал 23 очка и поднялся на девятую позицию.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с казанским "Рубином" 9 марта, днем позже "Арсенал" на выезде проведет встречу с "Ростовом".