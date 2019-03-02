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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Церемония открытия Всемирной зимней Универсиады началась в Красноярске

На церемонии присутствует президент России Владимир Путин
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© Михаил Терещенко/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Всемирных студенческих игр стартовала на "Платинум- Арене" в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В торжественной церемонии открытия принимают участие спортсмены, главы международных спортивных федераций, делегаты Международной федерации университетского спорта. На церемонии присутствует президент России Владимир Путин.

Режиссером-постановщиком церемонии открытия является серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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