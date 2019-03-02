Прыгунья с шестом Сидорова квалифицировалась в финал ЧЕ по легкой атлетике в помещении

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 марта. /ТАСС/. Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, квалифицировалась в финал соревнований на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Турнир проходит в Глазго.

В квалификации 27-летняя россиянка преодолела планку 4,60 м. Такой же результат показали представительницы Греции Екатерини Стефаниди и Николета Кириакополу, белоруска Ирина Жук, шведка Михаэла Майер, швейцарка Ангелика Мозер и француженка Нинон Гюйон-Ромарен. Также в финальную часть соревнований пробилась британка Холли Брэдшоу (4,50 м). Россиянка Ольга Муллина, показавшая аналогичный результат, не смогла квалифицироваться в финал.

Чемпионат Европы в Глазго завершится 3 марта, в этот же день пройдет финала турнира в прыжках с шестом среди женщин. В соревнованиях принимают участие 637 спортсменов из 49 стран, среди них 11 россиян, имеющих нейтральный статус.