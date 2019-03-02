КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия Универсиады в Красноярске.

В президентской ложе также находятся чемпионы и призеры зимних Олимпиад, ветераны спорта, воспитанники детско-юношеских спортивных школ Красноярского края, волонтеры, руководство Международной федерации университетского спорта и других международных спортивных организаций.

Как сообщил ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поездка президента в Красноярск продлится два дня. В субботу глава государства также встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU). 3 марта глава государства побывает в деревне Универсиады, пообщается там со спортсменами, а также посетит одно из спортивных мероприятий.

Зимние Всемирные студенческие игры открываются в субботу в Красноярске, впервые в истории зимняя Универсиада пройдет в России. Всего будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

XXIX Игры пройдут с 2 по 12 марта, соревнования стартовали уже в пятницу, а первые медали будут вручены 3 марта. В Красноярске впервые в истории Универсиад будут представлены соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом.

Также здесь пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Самыми медалеемкими видами Игр станут лыжные гонки и фристайл, где разыграют по 11 комплектов наград.

Две церемонии открытия

Официальная церемония открытия Универсиады началась в субботу, на ней могут присутствовать только участники соревнований, делегаты FISU и партнеры Универсиады. Церемонию планируют посетить президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и руководители других спортивных федераций. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах направит видеоприветствие участникам Универсиады. Флаг России на параде спортсменов понесет двукратный чемпион мира по сноуборду и уроженец Красноярска Дмитрий Логинов.

3 марта пройдет повторная церемония для болельщиков, единственным отличием которой станет отсутствие парада спортсменов. Все билеты на это мероприятие уже раскуплены. Режиссером-постановщиком церемоний является российский тренер и хореограф, призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.