Бегунья Аглицкая в квалификации ЧЕ выполнила норматив мастера спорта международного класса

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Мария Аглицкая, сумевшая в субботу с результатом 8,11 секунды выйти в полуфинал чемпионата Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами, сумела выполнить норматив мастера спорта международного класса, чему очень рада. Об этом Аглицкая сообщила ТАСС.

27-летняя Аглицкая заняла третье место в своем предварительном забеге и вышла в полуфинал, который состоится в воскресенье.

"Я ставила перед собой цель пробежать в квалификации за 8,10 - 8,11 секунды, и у меня все получилось, - заметила Аглицкая. - Задача-минимум решена, и пока я довольна собой. Теперь мне нужно восстановиться к завтрашнему дню, чтоб хорошо пробежать в полуфинале. Радости добавляет и то, что сейчас я выполнила норматив мастера спорта международного класса (8,12 сек. - прим. ТАСС)".

"Понимаю, что завтра в полуфинале мне придется куда сложней. Нужно прибавлять. Я в этом сезоне на "Русской зиме" установила личный рекорд. Но еще есть куда расти мне", - заключила спортсменка, выступающая в Глазго в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы завершится 3 марта.