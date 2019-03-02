"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 2 марта. Футболисты лондонского "Тоттенхэма" сыграли вничью со столичным "Арсеналом" со счетом 1:1 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии. Встреча, на которой присутствовало 81132 человека, прошла на стадионе "Уэмбли", где "Тоттенхэм" проводит свои домашние матчи из-за строительства новой арены.

В составе "Тоттенхэма" гол забил Гарри Кейн (74-я минута). У "Арсенала" отметился Аарон Рэмзи (16). На 90-й минуте футболист "Арсенала" Пьер-Эрик Обамеянг не реализовал 11-метровый.

"Арсенал" прервал победную серию из трех матчей, "Тоттенхэм" - проигрышную серию из двух встреч. Всего команды провели между собой 164 матча в премьер-лиге, 66 побед одержал "Арсенал", 52 встречи выиграл "Тоттенхэм", еще 46 матчей завершились ничейным результатом. Команды впервые сыграли между собой вничью за шесть последних матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" может провести матч с "Арсеналом" на новой 62-тысячной арене, однако стадион не успели ввести в эксплуатацию из-за отсутствия сертификата безопасности.

После 29 туров "Тоттенхэм" занимает третье место в турнирной таблице с 61 очком. "Арсенал" с 57 очками идет четвертым. В следующем туре "Тоттенхэм" 9 марта сыграет на выезде с "Саутгемптоном". "Арсенал" днем позднее проведет домашний матч против "Манчестер Юнайтед".