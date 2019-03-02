"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:2 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев дублем отметился Антон Миранчук (23-я и 65-я минуты), у гостей отличились Джано Ананидзе (19) и Рамиль Шейдаев (69). На 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Крыльев Советов" Агустин Рохель, на 74-й - полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов.

На счету Миранчука в текущем сезоне чемпионата России шесть голов, он является лучшим бомбардиром "Локомотива" в турнире. Лидирует в списке бомбардиров чемпионата нападающий ЦСКА Федор Чалов (9 голов).

В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 29 очков, "Крылья Советов" с 18 очками идут 13-ми.

В следующем туре "Локомотив" 10 марта в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи", "Крылья Советов" 9 марта примут красноярский "Енисей".