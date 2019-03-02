"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:2 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев дублем отметился Антон Миранчук (23-я и 65-я минуты), у гостей отличились Джано Ананидзе (19) и Рамиль Шейдаев (69). На 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Крыльев Советов" Агустин Рохель, на 74-й - полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов.
На счету Миранчука в текущем сезоне чемпионата России шесть голов, он является лучшим бомбардиром "Локомотива" в турнире. Лидирует в списке бомбардиров чемпионата нападающий ЦСКА Федор Чалов (9 голов).
В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 29 очков, "Крылья Советов" с 18 очками идут 13-ми.
В следующем туре "Локомотив" 10 марта в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи", "Крылья Советов" 9 марта примут красноярский "Енисей".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|12
|1
|5
|28-17
|37
|2
|Краснодар
|17
|10
|3
|4
|31-13
|33
|3
|ЦСКА
|18
|8
|6
|4
|23-10
|30
|4
|Локомотив
|18
|8
|5
|5
|25-19
|29
|5
|Спартак
|17
|8
|4
|5
|22-17
|28
|6
|Рубин
|17
|5
|10
|2
|17-14
|25
|7
|Ростов
|17
|6
|6
|5
|14-11
|24
|8
|Ахмат
|17
|6
|5
|6
|15-17
|23
|9
|Арсенал
|18
|6
|5
|7
|25-25
|23
|10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|18-29
|22
|11
|Оренбург
|17
|6
|4
|7
|17-16
|22
|12
|Динамо
|17
|4
|8
|5
|16-13
|20
|13
|Крылья Советов
|17
|5
|3
|9
|12-24
|18
|14
|Анжи
|18
|5
|3
|10
|10-25
|18
|15
|Уфа
|17
|3
|7
|7
|12-18
|16
|16
|Енисей
|17
|2
|4
|11
|11-28
|10