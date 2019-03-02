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Футбол в России

"Локомотив" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Матч закончился со счетом 2:2
Игроки "Локомотива" Соломон Кверквелия, "Крыльев Советов" Максим Канунников и вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игроки "Локомотива" Соломон Кверквелия, "Крыльев Советов" Максим Канунников и вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:2 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев дублем отметился Антон Миранчук (23-я и 65-я минуты), у гостей отличились Джано Ананидзе (19) и Рамиль Шейдаев (69). На 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Крыльев Советов" Агустин Рохель, на 74-й - полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов.

На счету Миранчука в текущем сезоне чемпионата России шесть голов, он является лучшим бомбардиром "Локомотива" в турнире. Лидирует в списке бомбардиров чемпионата нападающий ЦСКА Федор Чалов (9 голов).

В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 29 очков, "Крылья Советов" с 18 очками идут 13-ми.

В следующем туре "Локомотив" 10 марта в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи", "Крылья Советов" 9 марта примут красноярский "Енисей".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18121528-1737
2Краснодар17103431-1333
3ЦСКА1886423-1030
4Локомотив1885525-1929
5Спартак1784522-1728
6Рубин17510217-1425
7Ростов1766514-1124
8Ахмат1765615-1723
9Арсенал1865725-2523
10Урал1864818-2922
11Оренбург1764717-1622
12Динамо1748516-1320
13Крылья Советов1753912-2418
14Анжи18531010-2518
15Уфа1737712-1816
16Енисей17241111-2810
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