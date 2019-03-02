Норвежские двоеборцы победили в командных соревнованиях на ЧМ в Австрии

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 2 марта. /ТАСС/. Норвежцы Эспен Бьорндстад, Ян Шмид, Ярл Магнус Риибер и Йорген Гробак заняли первое место в командных соревнованиях в лыжном двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

Командные соревнования в лыжном двоеборье проходит в два этапа - прыжок с малого трамплина (HS109) с одной попыткой и лыжная эстафета 4х5 км.

По итогам лыжной гонки норвежские двоеборцы показали результат 50 минут 15,5 секунды. Вторыми стали представители Германии Эрик Френцель, Фабиан Риссле, Винценц Гайгер и Йоханнес Ридзек (отставание - 1 секунда), бронзовые награды достались австрийцам Бернхарду Груберу, Францу-Йозефу Рёрлю, Лукасу Клапферу и Марио Зайдлю (+9,2).

Россияне Виталий Иванов, Эрнест Яхин, Вячеслав Барков и Александр Пашаев заняли предпоследнее, 11-е место, отстав от победителей на 7 минут 24,6 секунды.

Шмид, Риибер, Гробак являются серебряными призерами Олимпийских игр в Пхёнчхане. В активе Шмида и Риибера также серебряные награды текущего мирового первенства в командном спринте.

В общекомандном зачете лидирует сборная Норвегии, в активе которой 22 награды (12-5-5). Команда Германии занимает второе место, завоевав 8 медалей (5-3-0). Третьими идут шведы (2-2-1). Сборная России занимает пятое место (0-4-3).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.