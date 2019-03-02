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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Церемония открытия зимней Универсиады-2019 завершилась в Красноярске

Студенческие игры пройдут с 2 по 12 марта
Станислав Красильников/ТАСС
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске завершилась, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония продлилась около трех часов. В ней приняли участие спортсмены, главы международных спортивных федераций, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU). С приветственным словом выступил президент FISU Олег Матыцин. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах по видеосвязи обратился к участникам Универсиады. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин, который объявил Универсиаду открытой.

Режиссером-постановщиком церемонии открытия является серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Илья Авербух.

3 марта пройдет повторная церемония открытия для болельщиков, единственным отличием которой станет отсутствие парада спортсменов.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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