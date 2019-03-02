Хоккеист "Спартака" Даугавиньш госпитализирован после столкновения с вратарем СКА

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Каспарс Даугавиньш получил травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА и покинул лед на носилках.

В конце второго периода Даугавиньш вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно-белых. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Даугавиньш в итоге был госпитализирован. Как рассказали ТАСС врачи, дежурившие на арене, точный характер повреждения станет известен после обследования.

По итогам двух периодов СКА обыгрывает "Спартак" со счетом 4:1. Счет в серии до четырех побед - 2-0 в пользу "Спартака".