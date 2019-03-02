"Торпедо" сократило отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Барысом"

ТАСС, 2 марта. Нижегородское "Торпедо" победило астанинский "Барыс" со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе победителей шайбы забросили Денис Баранцев (34-я, 60-я минуты) и Филип Хольм (39). У проигравших отличился Мэттью Фрэттин (30).

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, одержав по одной победе. В рамках плей-офф команды ранее никогда не встречались. "Барыс" в девятый раз играет в плей-офф КХЛ, дважды сумев преодолеть стадию первого раунда (2013/14, 2016/17). "Торпедо" участвует в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб также выходил два раза (2011/12, 2015/16).

Первые два матча серии, которые прошли в Казахстане, выиграл "Барыс" (4:1, 5:4 ОТ). Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Барыса". Следующий матч пройдет 4 марта в Нижнем Новгороде.