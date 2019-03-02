"Локомотив" разгромил БАТЭ и занял седьмое место на клубном ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" победил белорусский БАТЭ со счетом 7:0 в матче за седьмое место клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в Москве.

Голы забили Ян Пелецкий (4-я минута), Леон Льоренц (11), Виктор Крышанов (16, 17), Рафинья (33), Алексей Крутиков (35) и Михаил Августов (35).

"Локомотив" является двукратным победителем турнира (2012, 2017). На групповом этапе мирового первенства - 2019 столичный клуб в овертайме победил итальянскую "Катанию" (9:8), но уступил испанскому "Леванте" (4:6) и португальской "Браге" (6:7), набрав два очка и заняв последнее место в группе В.

В матче за пятое место португальский "Спортинг" разгромил "Леванте" со счетом 9:1. Также 2 марта пройдут два полуфинала турнира, московский "Спартак" сыграет против "Катании", "Брага" - против бразильского "Фламенго".

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта. Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, а также впервые матчи проходят в закрытом помещении.